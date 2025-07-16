Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Поторопились». The Athletic — о выборе «Бруклином» Дёмина под 8-м номером на драфте НБА

«Поторопились». The Athletic — о выборе «Бруклином» Дёмина под 8-м номером на драфте НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Харпер в материале для The Athletic проанализировал игру 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на текущей Летней лиге НБА.

«Меня не слишком впечатляет этот парень, которого «Нетс» выбрали под восьмым номером — явно поторопились. Однако надо отдать ему должное: он реализует 40% бросков из-за дуги, а это уже достойный показатель. Моя оценка: скорее Джо Инглс, чем Джош Гидди, дружище», — сказано в статье.

Отметим, что Дёмин провёл два матча, в среднем зарабатывая 10 очков, четыре подбора и две результативные передачи за 24,9 минуты, проведённые на паркете.

Сейчас читают:
«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА
«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android