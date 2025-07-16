«Поторопились». The Athletic — о выборе «Бруклином» Дёмина под 8-м номером на драфте НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Харпер в материале для The Athletic проанализировал игру 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина на текущей Летней лиге НБА.

«Меня не слишком впечатляет этот парень, которого «Нетс» выбрали под восьмым номером — явно поторопились. Однако надо отдать ему должное: он реализует 40% бросков из-за дуги, а это уже достойный показатель. Моя оценка: скорее Джо Инглс, чем Джош Гидди, дружище», — сказано в статье.

Отметим, что Дёмин провёл два матча, в среднем зарабатывая 10 очков, четыре подбора и две результативные передачи за 24,9 минуты, проведённые на паркете.