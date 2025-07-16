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В США вспомнили, что новичок «Бруклина» Егор Дёмин из Москвы

В США вспомнили, что новичок «Бруклина» Егор Дёмин из Москвы
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Обозреватель американского издания Deseret News Сара Тодд поделилась мнением о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине, который был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года.

«Егор Дёмин написал Кевину Янгу [тренер Дёмина в NCAA] сообщение, «пожаловавшись» на то, что тот не приехал в Лас-Вегас посмотреть его дебют в Летней лиге в составе новой команды НБА. Разумеется, это была всего лишь шутливая обида. На самом деле Дёмин прекрасно понимает, что Янг сейчас занят поиском новых игроков и подготовкой к следующему сезону, а у него самого тоже хватает забот. Дёмина не пугает перспектива оказаться под яркими огнями Нью-Йорка.

Вспоминая о спокойствии и горах Прово, где он выступал за BYU, и сравнивая это с бешеным ритмом НБА и игрой за «Бруклин Нетс», он чувствует себя абсолютно готовым к новой главе своей карьеры. В конце концов, он родом из Москвы и был приглашён играть в Мадрид, когда ему было всего 15 лет. К жизни в крупных городах и к новым условиям он уже привык, и, как показывает его опыт, справляется с этим блестяще», — говорится в материале Тодд.

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