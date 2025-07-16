«Есть тысяча причин». Скаут высказался о следующем шаге Леброна Джеймса

Один из скаутов НБА дал комментарий относительно ситуации между 40-летним лёгким форвардом Леброном Джеймсом и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Постоянно слышу, что интерес к Джеймсу — если он вообще есть — минимален. Даже не понимаю, откуда взялись эти слухи. Кто их источник? Домработница Рича Пола? Честно говоря, не думаю, что 40-летний Леброн — это та цель, к которой стремятся клубы. Он, конечно, по-прежнему очень хорош, по крайней мере в атаке, но есть тысяча причин, почему это не сработает. И начнём хотя бы с того, что у него контракт почти на $ 53 млн.

Слушайте, Леброн и Рич Пол могут строить свои игры сколько угодно, но какая разница, что клубы якобы звонят Ричу Полу? Он же не проводит обмены. Да, он может их требовать. Может предложить «Лейкерс» варианты, куда Леброн хотел бы перейти, если до этого дойдёт. Но всё это — просто разговоры из лагеря Леброна, вызванные неясно чем», — приводит слова скаута Hoopswire.

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