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«Парма» объявила о переходе бывшего легионера «Енисея»

«Парма» объявила о переходе бывшего легионера «Енисея»
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«Парма» объявила о переходе американского защитника Виктора Сандерса. Как информирует пресс-служба пермского клуба, контракт с 30-летним игроком рассчитан до конца следующего сезона.

«Добро пожаловать в Пермь, Виктор!» — говорится в сообщении «Пармы».

В предыдущем сезоне Сандерс дебютировал в Единой лиге ВТБ за красноярский «Енисей», став одним из лидеров команды.

30-летний американский игрок принял участие в 36 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 3,3 передачи. «Парма» в прошлом сезоне вышла в плей-офф, где в четвертьфинальной серии уступила «Зениту» (0-3 в серии).

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