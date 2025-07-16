Эксперт предположила, почему «Бруклин» решил выбрать Дёмина на драфте НБА

Обозреватель американского издания Deseret News Сара Тодд поделилась мнением о решении клуба НБА «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте 2025 года. Спортсмен был выбрал под восьмым номером.

«Он [Егор Дёмин] будет во многом опираться на то, что, несмотря на отдельные трудности в сезоне за BYU, руководство «Бруклин Нетс» разглядело в нём потенциал и настолько ему доверилось, что выбрало его под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

В клубе увидели, что, даже когда Дёмин сталкивался с более серьёзной конкуренцией и временами не мог сохранять высокую результативность в атаке, он продолжал учиться быть эффективным лидером и настоящим командным игроком.

Кроме того, в «Нетс» оценили его правильную технику, умение читать игру на высоком уровне и делать партнёров по команде лучше, несмотря на любые индивидуальные сложности», — говорится в материале Тодд.

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