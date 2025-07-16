Звезда WNBA Кейтлин Кларк получила травму паха

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за «Индиану Фивер», получила травму паха во время выездного матча с «Коннектикут Сан» (85:77). Об этом информирует The Athletic со ссылкой на главного тренера «Фивер» Стефани Уайт.

«Она только что почувствовала что-то в паху. Мы проведём обследование и посмотрим, что будет дальше», — сказала Уайт.

Ранее Кейтлин комплиментарно отозвалась о 25-летнем защитнике Тайризе Халибёртоне, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс».

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