Шакил О'Нил — экс-игроку НФЛ: оставь мою девочку, я тебе реально врежу. Хватит!

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил обратился к бывшему квотербеку НФЛ, а ныне эксперту Роберту Гриффину III за его недавние слова в адрес баскетболистки WNBA Энджел Риз. Гриффин ранее высказался о конфликте между Риз и другой баскетболисткой Кейтлин Кларк.

«Ар Джи, если ты ещё раз выложишь твит про мою девочку, Энджел Риз, я тебе реально врежу. Хватит уже! Обычно я не ввязываюсь в такое, но просто прекрати, брат. У тебя есть работа, есть свой подкаст — так оставь мою Энджел Риз в покое», — сказал Шакил на канале Bailey Jackson в YouTube.

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