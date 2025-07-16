Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил — экс-игроку НФЛ: оставь мою девочку, я тебе реально врежу. Хватит!

Шакил О'Нил — экс-игроку НФЛ: оставь мою девочку, я тебе реально врежу. Хватит!
,
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил обратился к бывшему квотербеку НФЛ, а ныне эксперту Роберту Гриффину III за его недавние слова в адрес баскетболистки WNBA Энджел Риз. Гриффин ранее высказался о конфликте между Риз и другой баскетболисткой Кейтлин Кларк.

«Ар Джи, если ты ещё раз выложишь твит про мою девочку, Энджел Риз, я тебе реально врежу. Хватит уже! Обычно я не ввязываюсь в такое, но просто прекрати, брат. У тебя есть работа, есть свой подкаст — так оставь мою Энджел Риз в покое», — сказал Шакил на канале Bailey Jackson в YouTube.

Материалы по теме
Звезда WNBA Кейтлин Кларк получила травму паха

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android