«Видна проблема». Бросковую технику Дёмина разобрали в прямом эфире в Летней лиге НБА

Американский тренер Том Крин поделился мнением о бросковой технике 19-летнего российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Специалист отметил, что бросок спортсмена стал намного лучше, но указал на одну проблему.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Я и Дрю Картер обсуждали технику броска, и вот, как по волшебству, мы наткнулись на этот постер с изображением Егора, сделанный на драфт-комбайне НБА. Прежде всего бросок стал гораздо лучше. Он стал выше. Он старается разместить руку за мячом, и у него получается значительно лучше, чем раньше.

Однако здесь видна проблема с направляющей рукой. Она слишком высоко расположена, и он кладёт руку на мяч так, что оба больших пальца должны пересекаться в центре броска, а этого не происходит.

Вот как это должно выглядеть, когда мяч выходит из руки: рука должна быть расположена за мячом, указательный и средний пальцы должны держать мяч, а большой палец не должен давить. Пальцы должны пересекаться, и, когда мяч выходит из руки, он идёт в нужном направлении. Если он исправит это, его бросок станет значительно лучше», — сказал Крин в эфире ESPN.

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