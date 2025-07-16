Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Видна проблема». Бросковую технику Дёмина разобрали в прямом эфире в Летней лиге НБА

«Видна проблема». Бросковую технику Дёмина разобрали в прямом эфире в Летней лиге НБА
,
Аудио-версия:
Комментарии

Американский тренер Том Крин поделился мнением о бросковой технике 19-летнего российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Специалист отметил, что бросок спортсмена стал намного лучше, но указал на одну проблему.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Я и Дрю Картер обсуждали технику броска, и вот, как по волшебству, мы наткнулись на этот постер с изображением Егора, сделанный на драфт-комбайне НБА. Прежде всего бросок стал гораздо лучше. Он стал выше. Он старается разместить руку за мячом, и у него получается значительно лучше, чем раньше.

Однако здесь видна проблема с направляющей рукой. Она слишком высоко расположена, и он кладёт руку на мяч так, что оба больших пальца должны пересекаться в центре броска, а этого не происходит.

Вот как это должно выглядеть, когда мяч выходит из руки: рука должна быть расположена за мячом, указательный и средний пальцы должны держать мяч, а большой палец не должен давить. Пальцы должны пересекаться, и, когда мяч выходит из руки, он идёт в нужном направлении. Если он исправит это, его бросок станет значительно лучше», — сказал Крин в эфире ESPN.

Материалы по теме
«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА
«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android