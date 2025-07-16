Появилось видео частного самолёта легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана. Как отмечают различные обозреватели, речь идёт о Gulfstream G650. Сообщается, что самолёт совершил остановку в Лиссабоне (Португалия).

Появилось новое видео частного самолёта Майкла Джордана:

Ранее говорилось, что Джордан приобрёл Gulfstream G650 более чем за $ 70 млн. Кроме того, отмечалось, что прославленный спортсмен потратил солидные деньги на индивидуальную покраску летательного судна.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».