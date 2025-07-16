Скаут исключил команду НБА, куда Леброн Джеймс точно не перейдёт

Один из скаутов НБА выразил уверенность, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс точно не перейдёт в «Кливленд Кавальерс». Ранее различные инсайдеры называли «Кливленд» одним из возможных мест для продолжения карьеры Леброна в случае ухода из «Лейкерс».

«Он никуда не уйдёт, а если и уйдёт, то точно не в «Кливленд». «Кавальерс» он сейчас не нужен. Они строят там отличную команду, и, как мне кажется, Леброн на этом этапе карьеры уже не станет для них решающим фактором», — приводит слова скаута Hoopswire.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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