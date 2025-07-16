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Российский дипломат навестил Касаткина во французской тюрьме. Игрок обозначил проблему

Российский дипломат навестил Касаткина во французской тюрьме. Игрок обозначил проблему
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Российский дипломат смог навестить баскетболиста Даниила Касаткина во французской тюрьме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации. Отмечается, что Касаткин сообщил о бытовых проблемах в заключении.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

Прошлый сезон Единой лиги ВТБ спортсмен провёл в МБА-МАИ. Касаткин принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Игрок покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.

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