Назван новый клуб рекордсмена Единой лиги по очкам за сезон Дуэйна Бэйкона

Бывший игрок «Зенита» Дуэйн Бэйкон определился с новым клубом. Спортсмен продолжит карьеру в «Дубае». Об этом информирует пресс-служба клуба из ОАЭ.

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Бэйкон преодолел планку в 1000 очков, став новым рекордсменом чемпионата. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку красноярского «Енисея» канадцу Ксэвьеру Ратэн-Мэйсу. В сезоне-2023/2024 ему удалось набрать суммарно 991 очко за 39 матчей. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга Дуэйн подписал летом 2024 года.

Ранее в «Дубай» также перешёл лидер ЦСКА Алекса Аврамович.

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