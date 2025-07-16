Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА раскрыл обратную сторону игры с Леброном Джеймсом за одну команду

Чемпион НБА раскрыл обратную сторону игры с Леброном Джеймсом за одну команду
,
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон вспомнил об играх и тренировках с Леброном Джеймсом, который сейчас представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Играть с Леброном Джеймсом нелегко, особенно когда ты борешься за чемпионство. Он — один из самых целеустремлённых и конкурентоспособных людей не только в американском спорте, но и вообще в мире спорта. Приятно ли приходить на тренировку и видеть, что он уже пашет там четыре часа? Или когда он разбирает видео, а ты ошибаешься на площадке, и он смотрит на тебя с немым вопросом: «Чем ты вообще занимаешься?» С такими великими игроками, которые требуют от всех максимума, всегда сложно — это обратная сторона работы с настоящими звёздами», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

Материалы по теме
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android