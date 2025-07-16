Чемпион НБА раскрыл обратную сторону игры с Леброном Джеймсом за одну команду

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон вспомнил об играх и тренировках с Леброном Джеймсом, который сейчас представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Играть с Леброном Джеймсом нелегко, особенно когда ты борешься за чемпионство. Он — один из самых целеустремлённых и конкурентоспособных людей не только в американском спорте, но и вообще в мире спорта. Приятно ли приходить на тренировку и видеть, что он уже пашет там четыре часа? Или когда он разбирает видео, а ты ошибаешься на площадке, и он смотрит на тебя с немым вопросом: «Чем ты вообще занимаешься?» С такими великими игроками, которые требуют от всех максимума, всегда сложно — это обратная сторона работы с настоящими звёздами», — сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny: