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Джейлен Уильямс высказался после новости о контракте на $ 287 млн

Джейлен Уильямс высказался после новости о контракте на $ 287 млн
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Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс дал комментарий по поводу продления контракта с клубом. Ранее авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что стороны пролонгировали соглашение на пять лет, в результате чего игрок сможет получить $ 287 млн.

«Это словно сон. Знаю, многие используют это выражение, но для меня это действительно дико, потому что всё произошло так быстро — всего за три года моя жизнь кардинально изменилась. Но да, это здорово. Мне повезло, я смог обеспечить родителям заслуженный отдых», — приводит слова Уильямса TMZ.

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