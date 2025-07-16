Джейлен Уильямс высказался после новости о контракте на $ 287 млн

Форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс дал комментарий по поводу продления контракта с клубом. Ранее авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что стороны пролонгировали соглашение на пять лет, в результате чего игрок сможет получить $ 287 млн.

«Это словно сон. Знаю, многие используют это выражение, но для меня это действительно дико, потому что всё произошло так быстро — всего за три года моя жизнь кардинально изменилась. Но да, это здорово. Мне повезло, я смог обеспечить родителям заслуженный отдых», — приводит слова Уильямса TMZ.

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере: