Фанаты жёстко раскритиковали Евролигу за недопуск российских команд

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Болельщики выразили разочарование из-за отсутствия клубов из Российской Федерации в Евролиге. Ранее пресс-служба турнира в социальных сетях анонсировала публикацию календаря на предстоящий сезон, где напомнила состав участников соревнований. Российские клубы по-прежнему до выступления в Евролиге не допущены.

«А где ЦСКА? Если команды из Израиля участвуют, то нужно вернуть и клубы из России».

«Верните российские команды».

«Обидно, что нет российских команд. Вы смешиваете баскетбол и политику, как происходит и в других видах спорта».

«Ни одной российской команды, две израильские и одна арабская. Идиоты».

«Почему команды из Израиля участвуют? В чём тогда провинился ЦСКА и другие российские клубы?»

«Может, в следующем году добавите клубы из Австралии, раз позволили играть командам из Израиля и Дубая?»

«Ну и клоуны!»

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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