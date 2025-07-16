Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты жёстко раскритиковали Евролигу за недопуск российских команд

Фанаты жёстко раскритиковали Евролигу за недопуск российских команд
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики выразили разочарование из-за отсутствия клубов из Российской Федерации в Евролиге. Ранее пресс-служба турнира в социальных сетях анонсировала публикацию календаря на предстоящий сезон, где напомнила состав участников соревнований. Российские клубы по-прежнему до выступления в Евролиге не допущены.

«А где ЦСКА? Если команды из Израиля участвуют, то нужно вернуть и клубы из России».

«Верните российские команды».

«Обидно, что нет российских команд. Вы смешиваете баскетбол и политику, как происходит и в других видах спорта».

«Ни одной российской команды, две израильские и одна арабская. Идиоты».

«Почему команды из Израиля участвуют? В чём тогда провинился ЦСКА и другие российские клубы?»

«Может, в следующем году добавите клубы из Австралии, раз позволили играть командам из Израиля и Дубая?»

«Ну и клоуны!»

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Материалы по теме
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?

Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android