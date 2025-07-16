Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» определился с позицией по вопросу обмена Леброна – The Athletic

«Даллас» определился с позицией по вопросу обмена Леброна – The Athletic
,
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» не планирует значительно ослаблять свой состав ради потенциального обмена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его крупный контракт. Об этом информирует The Athletic.

По данным издания, в самом «Лос-Анджелесе», а также в окружении Леброна ожидают, что спортсмен начнёт следующий тренировочный лагерь именно в составе «Лейкерс».

В минувшем сезоне НБА Джеймс сыграл в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. Сейчас спортсмену 40 лет.

Материалы по теме
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android