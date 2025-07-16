«Даллас» определился с позицией по вопросу обмена Леброна – The Athletic

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» не планирует значительно ослаблять свой состав ради потенциального обмена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его крупный контракт. Об этом информирует The Athletic.

По данным издания, в самом «Лос-Анджелесе», а также в окружении Леброна ожидают, что спортсмен начнёт следующий тренировочный лагерь именно в составе «Лейкерс».

В минувшем сезоне НБА Джеймс сыграл в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. Сейчас спортсмену 40 лет.

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