The Athletic назвал самый простой вариант для возвращения Леброна в «Кливленд»

Обозреватели The Athletic Дэн Войке и Джо Вардон поделились мнением о возможном возвращении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«Если бы Джеймс действительно хотел вернуться в «Кливленд», который в прошлом сезоне показал лучший результат в Восточной конференции и располагает глубоким составом, самым простым вариантом для него было бы отказаться от опции игрока и подписать контракт с «Кавальерс» на значительно меньшую сумму, чем он зарабатывает сейчас. Если же «Кавальерс» захотят обменять Джеймса, им сначала потребуется опуститься ниже второго порога зарплат, пожертвовав частью игроков и активов, а затем — расстаться с важными элементами своей ротации, чтобы уравнять зарплату Джеймса», — говорится в материале авторов.

Карри спародировал Леброна на гольфе: