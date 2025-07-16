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The Athletic назвал самый простой вариант для возвращения Леброна в «Кливленд»

The Athletic назвал самый простой вариант для возвращения Леброна в «Кливленд»
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Обозреватели The Athletic Дэн Войке и Джо Вардон поделились мнением о возможном возвращении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«Если бы Джеймс действительно хотел вернуться в «Кливленд», который в прошлом сезоне показал лучший результат в Восточной конференции и располагает глубоким составом, самым простым вариантом для него было бы отказаться от опции игрока и подписать контракт с «Кавальерс» на значительно меньшую сумму, чем он зарабатывает сейчас. Если же «Кавальерс» захотят обменять Джеймса, им сначала потребуется опуститься ниже второго порога зарплат, пожертвовав частью игроков и активов, а затем — расстаться с важными элементами своей ротации, чтобы уравнять зарплату Джеймса», — говорится в материале авторов.

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