Пол Джордж назвал команду НБА, куда точно не перейдёт

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж признался, что никогда не перейдёт в «Шарлотт Хорнетс».

«Я выбираю «Шарлотт» не только потому, что там нет культуры победителей. Если я туда перейду, моя карьера закончится», — сказал Джордж в своём подкасте.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 16,2 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 4,3 передачи.

Ранее сообщалось, что Пол успешно перенёс артроскопическую операцию на левом колене, выполненную для лечения травмы, полученной на одной из последних тренировок.

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