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Стало известно, начнёт ли Леброн тренировочный лагерь в составе «Лейкерс» — The Athletic

Стало известно, начнёт ли Леброн тренировочный лагерь в составе «Лейкерс» — The Athletic
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40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс на фоне неопределённости со своим будущим начнёт следующий тренировочный лагерь в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует издание The Athletic со ссылкой на команду и окружение самого Леброна.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступили «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4 в серии). Джеймс в завершившемся сезоне принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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