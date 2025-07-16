The Athletic назвал слух о Леброне и «Лейкерс», который точно неправдив

Обозреватели The Athletic Дэн Войке и Джо Вардон поделились подробностями относительно нынешней ситуации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидером команды Леброном Джеймсом.

«Если бы «Лейкерс» выкупили его контракт до начала тренировочного лагеря, Джеймс получил бы возможность свободно подписаться с «Кливлендом». Однако если выкуп произошёл бы уже в ходе регулярного сезона, правила лиги не позволили бы Джеймсу перейти в команду, находящуюся выше второго порога зарплат, к числу которых относится «Кливленд». Вновь подчеркнём: по данным источников в клубах и лиге, никаких обсуждений выкупа контракта между «Лейкерс» и Джеймсом не велось; этот вариант рассматривается лишь соперниками как один из возможных сценариев развития ситуации», — говорится в материале авторов.

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