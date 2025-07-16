Дёмин сравнил адаптацию к НБА и NCAA

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своей адаптации к лиге.

«Это было так же, как когда я впервые пришёл в NCAA и начал играть в конференции Big 12. Я тогда подумал: «Вау, вот это уровень! Нужно время, чтобы привыкнуть к такому». Привыкание заняло у меня определённое время. Но в итоге я почувствовал себя уверенно и в матчах Big 12, и во время «Мартовского безумия», — приводит слова Дёмина Desert.

Отметим, что Дёмин провёл два матча в Летней лиге НБА, в среднем зарабатывая 10 очков, четыре подбора и две результативные передачи за 24,9 минуты, проведённые на паркете.