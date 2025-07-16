Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин сравнил адаптацию к НБА и NCAA

Дёмин сравнил адаптацию к НБА и NCAA
Комментарии

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своей адаптации к лиге.

«Это было так же, как когда я впервые пришёл в NCAA и начал играть в конференции Big 12. Я тогда подумал: «Вау, вот это уровень! Нужно время, чтобы привыкнуть к такому». Привыкание заняло у меня определённое время. Но в итоге я почувствовал себя уверенно и в матчах Big 12, и во время «Мартовского безумия», — приводит слова Дёмина Desert.

Отметим, что Дёмин провёл два матча в Летней лиге НБА, в среднем зарабатывая 10 очков, четыре подбора и две результативные передачи за 24,9 минуты, проведённые на паркете.

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Бруклин» Дёмина против «Нью-Йорка», квалификация ЛЧ и волейбол
Топ-матчи среды: «Бруклин» Дёмина против «Нью-Йорка», квалификация ЛЧ и волейбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android