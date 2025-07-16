Бывший менеджер Майка Тайсона вспомнил, как тот чуть не подрался с Майклом Джорданом

Рори Холлоуэй, являющийся бывшим менеджером легендарного Майка Тайсона, вспомнил, как его подопечный в 1988 году на вечеринке в честь дня рождения игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Ричарда Дента чуть не подрался с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом, обвинив его в сексуальной связи со своей супругой.

«Эй, парень, ты что, думаешь, я дурак? Я же знаю, что ты с моей женщиной замутил». Джордан выглядел так, будто увидел призрака. «Я знаю, что ты с ней был, — сказал Майк. — Можешь мне признаться». В ту ночь это был настоящий цирк: Дон Кинг пытается перевести разговор, мы с Джоном удерживаем Майка, а Майк всем угрожает, что набьёт Джордану морду. Джордан, как всегда, при полном параде, только и думает, как бы поскорее уйти», — приводит слова Холлоуэя портал The Sports Rush.

Отмечается, что в тот момент Тайсон был сильно пьян. Также заметим, что тогда Майк находился в процессе развода со своей супругой Робин Гивенс, который тяжело переживал.