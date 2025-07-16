Экс-игрок НБА рассказал, что однажды Майк Тайсон напугал его своим шёпотом

46-летний двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Бэрон Дэвис рассказал, как однажды легендарный Майк Тайсон напугал его во время вечеринки в клубе.

«И вдруг Майк Тайсон оказался прямо перед нами. Джейсон Ричардсон (игрок НБА. — Прим. «Чемпионата») такой: «О чёрт, парни, это же Майк Тайсон!» — «Здорово, Майк! Это же наш братан», — сказал я ему. И вот Тайсон начинает мне что-то шептать прямо в ухо в клубе, буквально дышит в ухо и что-то говорит. Честно, это был тот редкий случай, когда я был пьян… хотя я вообще-то не пью. Но, брат, самое страшное в жизни — это оказаться в клубе и услышать, как Майк Тайсон что-то шепчет тебе в ухо, когда он явно зол. Он такой: «Ну что с тобой, мужик? Смотри, какой ты стал жирный!» Я подумал: «Вот это да, сейчас мне конец!» Я повернулся к Джей Ричу и говорю: «Чувак, делай что-нибудь! Нам, возможно, придётся прыгать на него всем вместе!» — приводит слова Дэвиса портал The Sports Rush.