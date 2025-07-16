Масалитин: РПЛ нужно брать пример с НХЛ и НБА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что Российской Премьер-Лиге нужно брать пример с заокеанских лиг — НБА и НХЛ.

«Сейчас тоже есть призовые места, но там не такие большие суммы, как можно было бы сделать, если бы распределить поровну бюджет. Я не думаю, что Галицкий был бы против такого расклада. А других частных клубов у нас практически больше и нет.

В идеале нужно брать пример с НХЛ или НБА, например. Где лиги закрытые, а чтобы туда попасть, нужно предоставить большие гарантии и взносы. И нужно развивать организацию матчей, чтобы стадионы могли больше зарабатывать», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».