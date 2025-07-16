Шакил О'Нил верит, что он мог бы доминировать и в современной НБА

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил выразил уверенность в том, что ему удалось бы доминировать и в современную эпоху НБА.

«Точно знаю, что доминировал бы, потому что всегда был не таким, как все. Если ты решишь бросить трёхочковый — лучше попади, потому что я тут же пробегу мимо и займу позицию под кольцом. Попросил бы руководство подобрать мне разыгрывающего, который всё понимает и умеет быстро разгонять атаку. На площадке — я и четыре снайпера.

Будешь на мне сдваиваться? Я отдам пас на трёхочковый. Именно так мы и выигрывали чемпионаты с «Лейкерс»: дай мне поработать, дай Коби поработать, вот тебе пас, Рик Фокс, вот тебе, Брайан Шоу. Если Йокич попытается вытащить меня из-под кольца и втянуть в пик-н-ролл — не вопрос. Но что ты будешь делать в защите против меня?» — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.