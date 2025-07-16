Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил верит, что он мог бы доминировать и в современной НБА

Шакил О'Нил верит, что он мог бы доминировать и в современной НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил выразил уверенность в том, что ему удалось бы доминировать и в современную эпоху НБА.

«Точно знаю, что доминировал бы, потому что всегда был не таким, как все. Если ты решишь бросить трёхочковый — лучше попади, потому что я тут же пробегу мимо и займу позицию под кольцом. Попросил бы руководство подобрать мне разыгрывающего, который всё понимает и умеет быстро разгонять атаку. На площадке — я и четыре снайпера.

Будешь на мне сдваиваться? Я отдам пас на трёхочковый. Именно так мы и выигрывали чемпионаты с «Лейкерс»: дай мне поработать, дай Коби поработать, вот тебе пас, Рик Фокс, вот тебе, Брайан Шоу. Если Йокич попытается вытащить меня из-под кольца и втянуть в пик-н-ролл — не вопрос. Но что ты будешь делать в защите против меня?» — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Материалы по теме
Шакил О'Нил — экс-игроку НФЛ: оставь мою девочку, я тебе реально врежу. Хватит!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android