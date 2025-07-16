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Чемпион НБА: сборная США не возьмёт золото на Олимпиаде-2028

Чемпион НБА: сборная США не возьмёт золото на Олимпиаде-2028
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил, что национальной команде США не удастся добиться успеха на Олимпийских играх — 2028, которые должны состояться в Лос-Анджелесе.

«Соединённые Штаты не возьмут золото в Лос-Анджелесе. Вы видели, каких невероятных усилий нам это стоило? Нам пришлось собрать лучших баскетболистов страны, чтобы одолеть команду Сербии, в составе которой был всего один участник Матча всех звёзд, и сборную Франции, где не было ни одного», — приводит слова Джефферсона аккаунт NBA Retweet в социальной сети X (ранее Twitter).

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