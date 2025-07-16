Бил согласился на выкуп контракта у «Финикса» и перейдёт в «Клипперс» — Чарания

Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил согласился на выкуп контракта и планирует присоединиться к «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По информации источника, контракт с «Клипперс», по которому игрок получит $ 11 млн, будет рассчитан на два года.

Как сообщалось ранее, Бил при выкупе контракта отказывается от $ 14 млн.

Бил — трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (2018, 2019, 2021). В завершившемся сезоне североамериканской лиги он принял участие в 53 матчах, где в среднем набирал 17 очков, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.