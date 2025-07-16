Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голливудский актёр выразил восхищение подходом Леброна Джеймса к баскетболу

Голливудский актёр выразил восхищение подходом Леброна Джеймса к баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс, известный под псевдонимом Седрик Развлекатель, выразил восхищение тем, как 40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», соотечественник Леброн Джеймс относится к баскетболу.

«Это напоминает ту старую новогоднюю игрушку. Ты думаешь: «У меня она уже была, где же что-то новое и блестящее?» Но потом возвращаешься к тому самому велосипеду. Он надёжен и по-настоящему важен. Такой стиль лидерства, отношение к своему телу, настоящая любовь к игре — вот что действительно ценно. Думаю, именно такой подход начнёт вдохновлять игроков на более серьёзное отношение к баскетболу — думать не только о деньгах, славе или количестве подписчиков», — приводит слова Кайлса портал The Sports Rush.

Материалы по теме
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Live
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android