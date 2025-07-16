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«Голоса критиков стихли». В Америке высказались об умении Дёмина бросать из-за дуги

«Голоса критиков стихли». В Америке высказались об умении Дёмина бросать из-за дуги
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Американское издание Sports Illustrated высоко оценило умение Егора Дёмина бросать трёхочковые во время матчей Летней лиги НБА.

«Помните, как когда-то говорили, что Егор Дёмин не умеет бросать из-за дуги? Как только «Бруклин Нетс» выбрал его на драфте в прошлом месяце, в соцсетях тут же появились критики, спешившие высмеять этот выбор. Основным аргументом противников была именно его якобы слабая дальняя атака.

Однако теперь эти голоса стихли. Получив шанс проявить себя в форме «Нетс», Дёмин убедительно доказал обратное — скептики оказались неправы», — написал в своей колонке аналитик Кайлер Фокс.

Отметим, что Дёмин провёл два матча в Летней лиге НБА, в среднем зарабатывая 10 очков, четыре подбора и две результативные передачи за 24,9 минуты, проведённые на паркете.

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