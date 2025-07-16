Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Василие Мицич стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги

Василие Мицич стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний сербский разыгрывающий защитник Василие Мицич стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, подписав трёхлетнее соглашение с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива на сумму € 14 млн. Об этом сообщает авторитетный портал Eurohoops.

Также сообщается, что вторым по размеру гонорара игроком Евролиги стал Кендрик Нанн, который в апреле перезаключил контракт с греческим «Панатинаикосом» на сумму € 13,5 млн.

За свою карьеру Мицич провёл девять сезонов в Евролиге, выступая за «Баварию», «Жальгирис», «Црвену Звезду» и «Анадолу Эфес». Также он играл за сербский «Мега Баскет» и турецкий «Тофаш». Является двукратным чемпионом Евролиги. Дважды признавался самым ценным игроком турнира. Кроме того, серб выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Материалы по теме
Официально
Стал известен новый клуб двукратного чемпиона Евролиги Василие Мицича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android