31-летний сербский разыгрывающий защитник Василие Мицич стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, подписав трёхлетнее соглашение с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива на сумму € 14 млн. Об этом сообщает авторитетный портал Eurohoops.

Также сообщается, что вторым по размеру гонорара игроком Евролиги стал Кендрик Нанн, который в апреле перезаключил контракт с греческим «Панатинаикосом» на сумму € 13,5 млн.

За свою карьеру Мицич провёл девять сезонов в Евролиге, выступая за «Баварию», «Жальгирис», «Црвену Звезду» и «Анадолу Эфес». Также он играл за сербский «Мега Баскет» и турецкий «Тофаш». Является двукратным чемпионом Евролиги. Дважды признавался самым ценным игроком турнира. Кроме того, серб выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).