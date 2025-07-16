Бывший игрок УНИКСа отказался от участия в Евробаскете-2025 в составе сборной Испании — AS

34-летний разыгрывающий защитник миланской «Олимпии» американец Лоренцо Браун отказался от участия в чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Испании, гражданство которой у него также имеется. Об этом сообщает издание AS.

Согласно имеющейся информации, Браун принял данное решение из-за личных обстоятельств за менее чем две недели до старта тренировочного лагеря национальной команды к Евробаскету-2025.

Лоренцо стал гражданином Испании в 2022 году. Является двукратным чемпионом Израильской баскетбольной Суперлиги (2023, 2024), а также обладателем Кубка Греции (2025).

Карьеру на профессиональном уровне Браун начал в 2013 году. Тогда же он был выбран на драфте НБА под 52-м номером клубом «Миннесота Тимбервулвз». Также отметим, что Лоренцо выступал за казанский УНИКС с 2021 по 2022 год.