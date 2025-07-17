«Сюда подошёл! Я пожалуюсь на тебя в лигу». Кларк резко обратилась к судье во время матча

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за «Индиану Фивер», резко высказалась в адрес судьи во время минувшего матча с «Коннектикут Сан», который закончился со счётом 85:77 в пользу «Индианы», после того как на протяжении всей встречи спорила с его решениями.

«Что за жесть происходит? Сюда подошёл! Я пожалуюсь на тебя в лигу», — сказала Кларк в прямом эфире.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим также, что по итогам матча с «Коннектикут Сан» Кейтлин Кларк получила травму паха. Ожидается, что в скором времени Кейтлин пройдёт медицинское обследование.