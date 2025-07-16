Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: ты пытаешься забраться на вершину холма, а Леброн уже целится на Марс

Чемпион НБА: ты пытаешься забраться на вершину холма, а Леброн уже целится на Марс
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай вспомнил об играх и тренировках с Леброном Джеймсом, который сейчас представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Считаю, что никаких минусов нет, если ты хорошо знаешь себя. Я не могу двигаться так быстро! Я не успею за этим мячом! Леброн говорил мне: «Ченнинг, иди забери этот мяч». А как? Я такой, какой есть. Моя задача — быть на площадке, чтобы тебя на тебе не сдваивались. Не жди от меня невозможного!

Одни играют, чтобы попасть на Матч всех звёзд, другие хотят попасть в Зал славы. А Леброн играет, чтобы брать чемпионаты и стать величайшим игроком в истории. Ты пытаешься забраться на вершину холма, а он уже целится на Марс», — сказал Фрай на канале Road Trippin' в YouTube.

Материалы по теме
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Live
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android