Чемпион НБА: ты пытаешься забраться на вершину холма, а Леброн уже целится на Марс

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай вспомнил об играх и тренировках с Леброном Джеймсом, который сейчас представляет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Считаю, что никаких минусов нет, если ты хорошо знаешь себя. Я не могу двигаться так быстро! Я не успею за этим мячом! Леброн говорил мне: «Ченнинг, иди забери этот мяч». А как? Я такой, какой есть. Моя задача — быть на площадке, чтобы тебя на тебе не сдваивались. Не жди от меня невозможного!

Одни играют, чтобы попасть на Матч всех звёзд, другие хотят попасть в Зал славы. А Леброн играет, чтобы брать чемпионаты и стать величайшим игроком в истории. Ты пытаешься забраться на вершину холма, а он уже целится на Марс», — сказал Фрай на канале Road Trippin' в YouTube.