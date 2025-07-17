Эксперт объяснил, почему Дончичу не стоило подписывать продление контракта с «Лейкерс»

Североамериканский журналист и эксперт Сэм Куинн объяснил, почему Луке Дончичу не следовало подписывать продление контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Луке не стоит подписывать продление контракта в это межсезонье. Я вовсе не утверждаю, что ему нужно уходить из «Лейкерс». Я лишь говорю, что у него пока нет веских причин соглашаться на продление. Он провёл в команде всего полгода. Что сделали «Лейкерс», чтобы доказать, что они — лучший вариант для него? Он ведь даже не сам выбрал этот клуб. Если бы я был на месте Луки, я бы сейчас не продлевал контракт. Точка.

Я не испытываю особой преданности к команде, куда меня отправили против моей воли. Это не означает, что он обязательно должен уйти. Это лишь значит, что «Лейкерс» должны доказать, что достойны его. Пусть у них будет год, чтобы построить команду-претендента. Не справятся — тогда можно уходить», — приводит слова Куинна Fadeaway World.