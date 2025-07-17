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Дуэйн Уэйд назвал причину, почему Леброн Джеймс не покинет «Лейкерс»

Дуэйн Уэйд назвал причину, почему Леброн Джеймс не покинет «Лейкерс»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о возможном уходе лёгкого форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Брон всегда будет горячей темой для СМИ. Я не говорю, что это плохо. Если знать, как это использовать, то получишь только пользу. Но, в конце концов, «Лейкерс» только что были проданы за $ 10 млрд. И они были проданы за $ 10 млрд не для того, чтобы Леброна там не было», – сказал Уэйд в The Timeout podcast.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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