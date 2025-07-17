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Экс-игрок НБА — нынешним баскетболистам: заканчивайте с этой чушью

Экс-игрок НБА — нынешним баскетболистам: заканчивайте с этой чушью
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинис раскритиковал современных баскетболистов за их подход к тренировкам.

«Заведите знакомство с ветеранами лиги. Вот что нужно делать. Прекратите носить эти чёртовы кроссовки, которые причиняют вред вашему телу. Заканчивайте с этой чушью. Можно подыскать хорошие кроссовки. Прекратите это. Прекратите заниматься глупостями. Приезжайте в Лос-Анджелес. Найдите парней из НБА, с которыми можно посоревноваться», – сказал Полинис на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Ранее Полинис раскритиковал бывших звёзд НБА за их слова в адрес Коби Брайанта.

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