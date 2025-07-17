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Чемпион НБА: сборной США пришлось украсть Джоэла Эмбиида у Франции

Чемпион НБА: сборной США пришлось украсть Джоэла Эмбиида у Франции
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон поделился мнением о нынешнем состоянии сборной США по баскетболу.

«Нам пришлось украсть Джоэла Эмбиида у Франции, чтобы убедиться, что у них его нет. В Америке нет доминирующих больших игроков. Именно над этим нужно будет работать в ближайшие три года. Нужно придумать, как заменить Джоэла Эмбиида», – сказал Джефферсон на канале Road Trippin' в YouTube.

Напомним, американцы одержали победу на Олимпиаде 2024 года, которая проходила в Париже (Франция). В финале сборная США одолела национальную команду Франции. Джоэл Эмбиид, выбиравший между французами и американцами, в итоге принял решение играть за последних.

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