Владимир Гомельский объяснил суть Летней лиги НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая проходит в настоящий момент.

«Для чего нужна Летняя лига НБА? Первые 15 номеров драфта попадают в лигу автоматически, но проверить их надо. Следующих 15 надо посмотреть в бою. Есть ещё игроки, которые не были задрафтоавны.

Я бы сформулировал необходимость Летней лиги следующим образом: возможность свести к минимуму ошибки при драфте, плюс возможность допущенные ошибки исправить», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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