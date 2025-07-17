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Владимир Гомельский объяснил суть Летней лиги НБА

Владимир Гомельский объяснил суть Летней лиги НБА
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая проходит в настоящий момент.

«Для чего нужна Летняя лига НБА? Первые 15 номеров драфта попадают в лигу автоматически, но проверить их надо. Следующих 15 надо посмотреть в бою. Есть ещё игроки, которые не были задрафтоавны.

Я бы сформулировал необходимость Летней лиги следующим образом: возможность свести к минимуму ошибки при драфте, плюс возможность допущенные ошибки исправить», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

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