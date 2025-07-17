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Егор Дёмин исполнил эффектный слэм-данк во время матча Летней лиги НБА

Егор Дёмин исполнил эффектный слэм-данк во время матча Летней лиги НБА
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В данный момент проходит матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой играют «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 42:30 в пользу «Бруклина».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
4-я четверть
77 : 67
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Дёмин, Эвбуомван, Нельсон, Сэмуел, Вольф, Дэниелс, Дэвис, Оливари, Бамба
Орландо Мэджик: Кратчер, Уильямс, Акинс, Мур, Томпсон, Сантос, Дэвис, Келли, Фримантл, Лябисье, Пенда

19-летний российский защитник «Нетс» Егор Дёмин уже в начале матча отметился ярким эпизодом, совершив проход в трёхсекундную зону и завершив его эффектным слэм-данком левой рукой. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого момента.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Дёмин был выбран на недавнем драфте НБА под восьмым общим номером, что стало рекордом среди российских баскетболистов. Ранее он провёл два матча в Летней лиге, набирая в среднем по 10 очков за игру.

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