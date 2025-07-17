Клюндикова и Косу вместе набрали 9 очков и помогли «Миннесоте» победить в матче WNBA

Вчера, 16 июля, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Финикс Меркьюри». Игра завершилась со счётом 79:66 в пользу домашней команды.

Отметим, что в составе «Миннесоты» на площадке появились две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на паркете 15 минут, за которые набрала семь очков, сделала пять подборов и два блок-шота.

Косу, в свою очередь, сыграла две минуты — за это время отметилась двумя очками и одним перехватом. В текущем сезоне «Линкс» одержали 20 побед при четырёх поражениях, оставаясь непобеждёнными на своей арене — 12-0.