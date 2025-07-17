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Стала известна причина напряжения между Леброном Джеймсом и «Лейкерс»

Стала известна причина напряжения между Леброном Джеймсом и «Лейкерс»
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Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс выражает недовольство отсутствием чёткого курса у руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» после обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука в 2023 году. Об этом сообщает ClutchPoints.

«Со стороны Леброна Джеймса наблюдается явное раздражение из-за того, что у «Лейкерс» нет ясного направления после сделки с Уэстбруком.

Ситуация стала довольно неловкой, но, по сути, обе стороны по-прежнему выигрывают от сотрудничества. Ни один возможный обмен не даст Джеймсу лучших шансов на чемпионство, чем игра в одной команде с Дончичем», — сказано в статье.

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