Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Орландо Мэджик, результат матча 17 июля 2025, счёт 94:90, Летняя лига НБА, сколько очков набрал Егор Дёмин

«Бруклин» одержал первую победу в Летней лиге НБА. Егор Дёмин набрал 14 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Парадайсе на арене «Кокс Павильон» и закончилась победой «Нетс» со счётом 94:90.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин был включён в заявку на игру, сыграл 25 минут и 27 секунд. На его счету 14 очков, пять подборов и шесть потерь.

Напомним, на драфте НБА — 2025 Дёмин был выбран в первом раунде под восьмым номером, который стал рекордным в истории российского баскетбола.

Отметим, это первый матч Летней лиги НБА, который «Нетс» удалость выиграть. Ранее «Бруклин» уступил «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс» и «Оклахома-Сити Тандер». Дёмин сыграл в трёх играх, оставшись в запасе лишь в матче с «Никс».

Сейчас читают:
Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?
Видео
Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android