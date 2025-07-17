«Бруклин» одержал первую победу в Летней лиге НБА. Егор Дёмин набрал 14 очков

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Парадайсе на арене «Кокс Павильон» и закончилась победой «Нетс» со счётом 94:90.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин был включён в заявку на игру, сыграл 25 минут и 27 секунд. На его счету 14 очков, пять подборов и шесть потерь.

Напомним, на драфте НБА — 2025 Дёмин был выбран в первом раунде под восьмым номером, который стал рекордным в истории российского баскетбола.

Отметим, это первый матч Летней лиги НБА, который «Нетс» удалость выиграть. Ранее «Бруклин» уступил «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс» и «Оклахома-Сити Тандер». Дёмин сыграл в трёх играх, оставшись в запасе лишь в матче с «Никс».

У кого больше всех очков в НБА: