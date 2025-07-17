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Егор Дёмин за две минуты забросил три трёхочковых подряд в матче Летней лиги НБА

Егор Дёмин за две минуты забросил три трёхочковых подряд в матче Летней лиги НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 94:90.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли

Примечательно, что в концовке встречи Дёмин трижды подряд успешно реализовал трёхочковые броски — чуть более чем за две минуты Егор продемонстрировал впечатляющую серию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этих попаданий.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

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