Егор Дёмин за две минуты забросил три трёхочковых подряд в матче Летней лиги НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 94:90.

Примечательно, что в концовке встречи Дёмин трижды подряд успешно реализовал трёхочковые броски — чуть более чем за две минуты Егор продемонстрировал впечатляющую серию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этих попаданий.

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Отметим, что Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».