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«Свело на нет». В США оценили игру Дёмина в матче Летней лиги НБА на «четыре с минусом»

«Свело на нет». В США оценили игру Дёмина в матче Летней лиги НБА на «четыре с минусом»
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Популярное североамериканское издание USA Today поставило 19-летнему российскому защитнику «Бруклин Нетс» Егору Дёмину оценку «четыре с минусом» за его игру в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (94:90).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли

«Дёмин испытывал трудности в атаке в этом матче: у него не шёл бросок с трёхочковой дистанции, а добраться до кольца ему удавалось лишь изредка — за исключением впечатляющего сольного данка.

Несмотря на то что Дёмин хорошо проявил себя на подборах с позиции разыгрывающего, он слишком часто терял мяч, что свело на нет пользу от его действий в организации игры», — сказано в статье.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

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