«Свело на нет». В США оценили игру Дёмина в матче Летней лиги НБА на «четыре с минусом»

Популярное североамериканское издание USA Today поставило 19-летнему российскому защитнику «Бруклин Нетс» Егору Дёмину оценку «четыре с минусом» за его игру в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (94:90).

«Дёмин испытывал трудности в атаке в этом матче: у него не шёл бросок с трёхочковой дистанции, а добраться до кольца ему удавалось лишь изредка — за исключением впечатляющего сольного данка.

Несмотря на то что Дёмин хорошо проявил себя на подборах с позиции разыгрывающего, он слишком часто терял мяч, что свело на нет пользу от его действий в организации игры», — сказано в статье.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 14 очков (5 из 9 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), пять подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».