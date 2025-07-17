Егор Дёмин рассказал, что стояло за выбором 8-го номера в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин назвал причины, по которым он принял решение выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под восьмым номером.

«Я выбрал номер «8», потому что если разделить восьмёрку пополам, то одна её половина напоминает первую букву моего имени (1/2 восьмёрки похожа на букву «Е»), а вторая половина — это цифра «3», которая соответствует дню моего рождения в третьем месяце года (3 марта — 03.03. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Дёмина официальный сайт североамериканской лиги.

Отметим, что изначально в начале июля Дёмин объяснял свой выбор следующим образом: «В основном он связан с тем, под каким номером меня выбрали на драфте — это, пожалуй, главная причина. К тому же мне просто очень нравится цифра восемь. Она всегда мне нравилась, но раньше у меня не было возможности её взять: я всё время играл под третьим номером, он был моим постоянным выбором.

Потом, когда не мог получить тройку, играл под девятым — трижды по три. В колледже снова вернулся к тройке. А вообще, восемь — отличный номер, и, если подумать, он ведь ещё и символ бесконечности».