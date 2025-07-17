Леброн Джеймс планирует завершить карьеру в «Лейкерс» — ClutchPoints

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, вероятно, завершит свою профессиональную карьеру в составе «Лейкерс». Об этом сообщает североамериканское издание ClutchPoints.

«Тем не менее источники, близкие к «Лейкерс», утверждают, что прямых переговоров о выкупе контракта с Леброном не велось. Более того, когда у клуба поинтересовались, рассматривается ли вообще такой сценарий завершения сотрудничества, собеседники затруднились спрогнозировать ход подобных обсуждений.

Издание The Athletic ранее сообщило, что между Леброном и «Лейкерс» не было разговоров ни о выкупе, ни о возможном обмене, а основное ожидание — что он начнёт сезон-2025/2026 в составе команды. Некоторые источники идут ещё дальше и предполагают, что Леброн не только проведёт с «Лейкерс» предстоящий сезон, но и, скорее всего, подпишет новый контракт, чтобы завершить карьеру именно в Лос-Анджелесе.

Также существует вариант, при котором сезон-2025/2026 может стать для него последним, однако в любом случае Леброн планирует завершить игровую карьеру в составе «Лейкерс», — сказано в статье.