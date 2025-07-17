В «Бруклине» объяснили, почему у Егора Дёмина ограниченная роль на площадке

Ассистент главного тренера «Бруклин Нетс» Стив Хетцель, который руководит командой на Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объяснил, почему 19-летний российский защитник Егор Дёмин пока получает немного шансов проявить себя в роли разыгрывающего в ситуациях пик-н-ролла.

«Я бы сказал, что всё складывается естественным образом. Физическая борьба на этом уровне — то, к чему ему ещё предстоит привыкнуть. Мы уже видели его способности играть пик-н-ролл в колледже, в BYU , и он обязательно освоится.

Но сейчас ему нужно сосредоточиться на работе в тренажёрном зале, наращивать силу, чтобы уметь сдерживать защитника. Тогда он сможет уверенно действовать и в пик-н-ролле», — приводит слова Хетцеля североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.