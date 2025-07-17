«Тренеры кричали своим: «Дави!» Дёмин выделил основную сложность при адаптации в НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как он адаптируется к физической игре и давлению со стороны защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также над чем ему нужно работать, чтобы справляться с этим.

«Это действительно большой шаг вперёд — похожий на тот, что я сделал, когда только поступил в колледж и начал играть в матчах конференции. Например, игра против «Провиденса» — её все видели. Не могу сказать, что это был лучший опыт в моей жизни, но он оказался очень полезным: такие встречи закалили меня и подготовили к самой важной части сезона — «Мартовское безумие», когда я уже полноценно играл на позиции разыгрывающего. Матчи против «Хьюстона», «Айовы Стэйт», «Аризоны», «Бэйлора» — команды, которые всеми силами старались сломить тебя, и особенно меня, когда видели мой высокий дриблинг. Тренеры буквально кричали своим: «Дави! Дави!»

Для меня это вопрос времени и адаптации — нужно привыкнуть к такому уровню давления. Я стараюсь больше работать с мячом на тренировках, и спасибо нашим ребятам, которые не дают мне поблажек в защите: все они плотно опекают меня на тренировках, и это действительно непросто. Поэтому для меня огромную роль играют не только игровые, но и тренировочные испытания», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.