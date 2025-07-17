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Инсайдер поделился прогнозом для «Лейкерс», если Дончич не подпишет новый контракт

Инсайдер поделился прогнозом для «Лейкерс», если Дончич не подпишет новый контракт
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу ситуации вокруг словенского разыгрывающего Луки Дончича и «Лос-Анджелес Лейкерс». Стороны этим летом могут договориться о продлении контракта.

«Такое происходит, когда для игрока это уже второй максимальный контракт. В такие моменты спортсмены иногда уходят из команды или их стоимость становится спорной. Сейчас для Луки это своего рода «стрессовый» максимальный контракт.

«Лейкерс» испытывают определённое напряжение по этому поводу. Если он подпишет контракт, для «Лейкерс» это будет облегчением. Если нет — вы увидите, как другие клубы начнут предпринимать попытки заполучить Луку», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

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