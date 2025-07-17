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ESPN озвучил свою версию стартовой пятёрки «Бруклина» с Егором Дёминым на новый сезон НБА

ESPN озвучил свою версию стартовой пятёрки «Бруклина» с Егором Дёминым на новый сезон НБА
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Во время прямой трансляции матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик», завершившегося победой «Бруклина» со счётом 94:90, североамериканский телеканал ESPN озвучил свою версию стартовой пятёрки «Нетс» на следующий регулярный сезон.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Вольф - 18, Оливари - 16, Дёмин - 14, Эвбуомван - 14, Сэмуел - 10, Дэниелс - 8, Дэвис - 7, Бамба - 5, Нельсон - 2
Орландо Мэджик: Мур - 17, Пенда - 17, Кратчер - 14, Уильямс - 11, Акинс - 9, Томпсон - 8, Фримантл - 8, Лябисье - 6, Сантос, Дэвис, Келли

По их мнению, на позиции разыгрывающего в стартовом составе выйдет 19-летний россиянин Егор Дёмин, в роли атакующего защитника — Кэмерон Томас.

Фото: Кадр из трансляции

Места лёгкого и тяжёлого форварда займут Зайари Уильямс и Майкл Портер-младший соответственно, а центровым, как ожидается, станет Николас Клэкстон.

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