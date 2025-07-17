ESPN озвучил свою версию стартовой пятёрки «Бруклина» с Егором Дёминым на новый сезон НБА

Во время прямой трансляции матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик», завершившегося победой «Бруклина» со счётом 94:90, североамериканский телеканал ESPN озвучил свою версию стартовой пятёрки «Нетс» на следующий регулярный сезон.

По их мнению, на позиции разыгрывающего в стартовом составе выйдет 19-летний россиянин Егор Дёмин, в роли атакующего защитника — Кэмерон Томас.

Фото: Кадр из трансляции

Места лёгкого и тяжёлого форварда займут Зайари Уильямс и Майкл Портер-младший соответственно, а центровым, как ожидается, станет Николас Клэкстон.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: